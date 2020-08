Fruit plukken in bubbel en dagelijks temperatuur meten: ook seizoensarbeiders horen zich aan regels te houden Kristien Bollen

01 augustus 2020

10u42 0 Geetbets In augustus komen traditioneel heel wat buitenlandse seizoensarbeiders helpen bij de oogst. In overleg met de provinciegouverneur van Limburg heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant vastgelegd hoe de gemeenten in deze coronatijd moeten omgaan met deze instroom. Een politiebesluit bekrachtigt de afspraken.

De burgemeesters van Vlaams-Brabant zien toe op de toepassing van de regels en maken ze verder bekend in hun gemeente.

Inschrijven in gemeente

Seizoensarbeiders moeten zich inschrijven in de gemeente. Om te vermijden dat elke arbeider apart naar het gemeentehuis gaat, raadt de gouverneur aan om dit op niveau van het bedrijf te organiseren. Het bedrijf kan de gegevens van elke werknemer en een kopie van de paspoorten verzamelen om zo de registratie op het gemeentehuis gezamenlijk uit te voeren.

Na registratie krijgt elke arbeider een INSZ nummer. Arbeiders die reeds eerder tewerkgesteld en geregistreerd waren in de gemeente hebben al een INSZ nummer. De individuele corona-testresultaten worden gekoppeld aan dit INSZ nummer.

Van verplichte test tot dagelijks temperatuur meten

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Vlaams-Brabant als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Vlaams-Brabant als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.

De werkgevers in de provincie Vlaams-Brabant worden verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze te registreren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.

De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

“Omdat een plotse instroom van seizoenarbeiders uit zulke risicogebieden een mogelijke bijkomende besmettingshaard kan vormen, temeer daar deze arbeiders in de provincie Vlaams-Brabant vaak met grote groepen in de voorziene woongelegenheden verblijven en zich ook in de publieke ruimtes begeven zodat één besmette arbeider voor een significante verspreiding van het coronavirus kan zorgen. Daarom is het ten aanzien van deze bevolkingsgroep aangewezen bijkomende acties te nemen bovenop de praktijken en protocollen die reeds in de betreffende sector actief zijn.Op die manier kunnen we snel optreden als er een coronabesmetting zou optreden bij de seizoensarbeiders” klinkt het bij de provincie.