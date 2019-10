Fietsertje gegrepen door wagen op zebrapad : 14-jarige in levensgevaar Kristien Bollen

02 oktober 2019

In de Spoorwegstraat in Geetbets gebeurde vandaag in de late namiddag rond 17 uur een zeer zwaar ongeval. Een jongetje van 14 uit de buurt stak met zijn fiets de straat over op het zebrapad. Een aankomende wagen had door een haag langs de weg het fietsertje niet zien aankomen. Bij de aanrijding raakte de jonge knaap zeer ernstig gewond. De jongen werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Hasselt. De bestuurder van de wagen, een man van middelbare leeftijd was zo in schok van het ongeval dat ook hij diende overgebracht te worden naar het AZ in Diest. Politie bracht het parket op de hoogte van de feiten, die stelde een verkeersdeskundige aan om ter plaatse de juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval te achterhalen. voor de duur van de vaststellingen werd de straat voor alle verkeer afgesloten.