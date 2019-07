Eerste loopwedstrijd in Hogen vdt

02 juli 2019

Zaterdag 6 juli kan je deelnemen aan de eerste loopwedstrijd in Hogen naar aanleiding van Hogen Kermis. Om 14 uur start de kidsrun, gevolgd door de 3,5 kilometer, de 5,4 kilometer en de 10,6 kilometer. Voor de start en inschrijvingen kan je terecht aan café Francine. De aankomst is voorzien aan café Leemans. Er is een tijdmeting en de deelnemers worden onderweg met water bevoorraad. Achteraf is er ook een kleine attentie voor elke loper. Wie vooraf inschrijft, betaalt 5 euro. Ter plaatse is het 7 euro. Alle info kan je bekomen bij Stijn Doms op het nummer 0494/22.12.53, via mail naar stijndoms53@gmail.com of via Facebook.