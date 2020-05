Drie jaar celstraf en onmiddellijke aanhouding

voor wietteler Kim Aerts

10u56 0 Geetbets Een man uit Geetbets kreeg drie jaar celstraf voor cannabiskweek. De plantage kwam twee jaar geleden aan het licht nadat er brand uitbrak door een oververhitting van de installatie. Na verzet van Samet D. werd de effectieve gevangenisstraf nu bevestigd. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen omdat de man nooit persoonlijk opdaagde in de rechtbank.

De vlammen sloegen op 5 oktober 2018 al door het dak toen de brandweer arriveerde langs de Wolfhaagweg in Geetbets. De spuitgasten kregen het vuur snel onder controle, maar ze konden niet verhinderen dat de bovenverdieping en een vertrek op de benedenverdieping uitbrandden. In het huis was niemand aanwezig, maar de brandweer ontdekte op de zolderverdieping een cannabisplantage van een honderdtal plantjes. De oorzaak van de brand lag aan de oververhitting van de installatie. Stroom werd illegaal afgetakt van het elektriciteitsnet.

Meerdere oogsten

Samet D. verbleef in het huis met zijn vriendin, maar ze waren op dat moment niet thuis. D. werd geseind en op 13 augustus 2019 kon hij pas worden aangetroffen. Hij verklaarde aan de politie dat hij niks afwist van een wietplantage omdat hij die periode onafgebroken in Turkije zat. Volgens de rechtbank toonde zijn paspoort verschillende in- en uitreisstempels waardoor zijn versie niet echt geloofwaardig klonk. Zijn vriendin daarentegen beweerde dat D. wel degelijk een wietplantage had opgezet en dat hij zelfs meerdere malen had geoogst. De drugs werden verkocht in Nederland.

De rechtbank legde D. een straf op van drie jaar cel en een geldboete van 8.000 euro. Hij moet zo’n 58.000 euro schadevergoeding betalen voor de afgetapte elektriciteit. In totaal werd er 120.000 euro aan drugsgeld verbeurdverklaard. Omdat gevreesd wordt dat de man zich aan zijn straf zal onttrekken, werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.