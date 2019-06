Drie inbrekers opgepakt dankzij alerte burgers Kristien Bollen

17 juni 2019

16u58 10

Een politieploeg van zone Getevallei arresteerde zaterdagnamiddag rond 17.20 uur drie Roemenen die verdacht worden van pogingen tot woninginbraak in Linter en Geetbets diezelfde namiddag. De politieploeg was opgeroepen omdat een alerte voorbijganger verdachte gedragingen zag aan een woning in de Stationsstraat in Linter. Hij zag twee verdachte mannen rond het huis. Eén deed alsof hij plaste tegen een vrachtwagen die op de oprit stond geparkeerd, een andere zat verstopt achter een struik tussen het huis en het huis ernaast.

De getuige sprak de man die stond te urineren aan, waarna hij en zijn kompaan onmiddellijk werden opgehaald door een auto met Franse nummerplaat. De getuige gaf het signalement van de auto en de drie inzittenden meteen door aan de politie. Die kon de auto enkele minuten later tegenhouden op de Neerlintersesteenweg.

De drie inzitten waren Roemeense mannen van 27, 24 en 21 jaar. In hun auto trof de politie inbrekersmateriaal aan zoals schroevendraaiers, een koevoet, werkhandschoenen en een lampje. Dezelfde auto was even voordien ook gezien door een getuige van een poging tot inbraak in de Verdaelstraat in Geetbets. Enkele mannen namen daar de vlucht toen ze werden opgemerkt door een buurtbewoner. De drie mannen werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van pogingen tot woninginbraak en vereniging van misdadigers.