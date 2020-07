De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met speculaasbakker Erika Vanvuchelen: “De Piskapel kende heel wat bedevaarders, maar nooit zag je er eentje overdag”

Geetbets

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag brengt de artisanale bakker van de Grazense speculaas, Erika Vanvuchelen (27), ons naar de Sint-Annakapel die in de volksmond beter bekend is als de ‘Piskapel’. “De waslijnen met onderbroekjes zijn dan wel verdwenen, het blijft een pittoresk dingetje”, zegt Erika.