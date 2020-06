De TGV-bibliotheken heropenen de deuren Vanessa Dekeyzer

04 juni 2020

15u40 0 Geetbets Vanaf 8 juni kan je in de TGV-gemeenten Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw opnieuw halt houden in de bib. De bibliotheken organiseerden al langer afhaalmomenten om hun bezoekers toch nog wat deugddoend leesvoer te bezorgen, maar vanaf volgende week zal de bib weer toegankelijk zijn voor publiek.

Mensen kunnen dan opnieuw zelf hun materialen uitzoeken en ontlenen. Uiteraard dienen de basismaatregelen rond de bestrijding van het coronavirus nog steeds gerespecteerd te worden. Sommige bibliotheken passen hun openingsuren of werking lichtjes aan. Voor de gedetailleerde info over de heropening van elke bibliotheek, neem je best een kijkje op de website.