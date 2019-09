De Knipoog houdt Strapdag Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

11u23

Omdat De vrije basisschool De Knipoog in Rummen de verkeersveiligheid weer even in de aandacht wilde brengen, hielden ze een Strapdag. De straat werd even het speeldomein van 218 leerlingen. Dit jaar bood de Warandeweg de kinderen tal van veilige speelmogelijkheden. De kinderen mochten allerhande materiaal meebrengen: van spelletjes, over auto’s, springtouwen, stoepkrijt, steps, skateboards tot rolschaatsen. Het werd een dolle boel!