De Fruitfretters stelden hun eerste prinsenpaar en jeugdprins aan Vanessa Dekeyzer

27 januari 2020

Carnavalsvereniging De Fruitfretters hield afgelopen weekend in sporthal De Warande haar eerste carnavalsbal en dat was bijzonder geslaagd met de aanwezigheid van tachtig carnavalsgroepen. Hierop werden ook het eerste prinsenpaar en de jeugdprins aangesteld. Kris I en Wendy I, de oprichters van De Fruitfretters, nemen de titel van prins en prinses met veel enthousiasme op. De negenjarige Jesse Janssens werd gekroond tot jeugdprins. Op 5 april zullen de hoogheden te zien op de eerste eigen carnavalsstoet in Geetbets.