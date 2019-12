De cultuurprijs Jan Matterne 2019 gaat naar Léon Petré Vanessa Dekeyzer

02 december 2019

11u40 0 Geetbets De tweejaarlijkse cultuurprijs Jan Matterne werd toegekend aan de bezieler en dirigent van de Brass Band, Léon Petré. Léon begon dertig jaar geleden fanfare Sint-Cecilia in Rummen te leiden. Al snel startte hij met de omschakeling van de fanfare naar Brass Band.

“Onder zijn bezielende leiding is de Brass Band uitgegroeid tot wat hij nu is: een zeer bloeiend ensemble van amateurmuzikanten, die op hoog niveau hun mannetje kunnen staan. Bewijs hiervan is het kerstconcert dat zij jaarlijks brengen in Hasselt, het nieuwjaarsconcert in Hoen, de begeleiding van het Te Deum op 21 juli en 11 november, hun solistengala en de bevrijdingsherdenking. Dankzij de totale inzet van dirigent en muzikanten brengt de Brass Band steeds goede en sfeervolle muziek”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld).

Léon liep als kind vooral rond met een viool. Daarna gaf hij zichzelf les in trompet. Ook de vroegere dirigent van de harmonie van Herk-de-Stad, Emile Swijsen, bracht hem nog wat basis bij en Het Koninklijk Conservatorium in Brussel en het Antwerps Conservatorium maakten hem nog beter. “Geen enkele trompet heeft nog geheimen voor Léon”, weet burgemeester Roggen. En die kennis gaf hij tot tien jaar geleden graag door als professioneel hoofddocent trompet in het Lemmensinstituut in Leuven.

“Léon is eigenlijk een ‘Truienaar’ die intussen al vele jaren in Herk-de-Stad woont. Maar voor ons is hij eigenlijk ook een beetje Betsenaar of Rummenaar. Hij heeft deze cultuurprijs dubbel en dik verdiend”, besluit burgemeester Roggen.