Dankzij alerte buurtbewoners, politie en dakwerkers die voorbijrijden kunnen Marianne en Hugo in woning blijven wonen na brand Kristien Bollen

15 januari 2020

18u30 0 Geetbets In een woning aan de Steenweg op Kortenaken in Geetbets was dinsdagrond 16.35 uur een dakbrand uitgebroken. Een buur verwittigde de bewoners die op hun beurt de brandweer alarmeerden. Nog voor brandweerlui ter plaatse waren begonnen politie en enkele dakwerkers al de brand te blussen. Zo kon erger voorkomen worden. De bewoners Marianne en Hugo zijn die mensen zeer dankbaar voor hun optreden.

Marianne Bernard (60) en Hugo Zenebergh (61) waren die middag thuis. “Ik had wel iets vreemds geroken” zegt Marianne. “ De kachelpijp zag wel wat ‘rood’ maar dat is vrij normaal als je met hout stookt. Even later stond de overbuur hier om te zeggen dat er vlammen uit het dak kwam. Daarop verwittigde mijn man meteen de brandweer.

Geluk bij een ongeluk

Nog voor brandweer ter plaatse was reed er toevallig een patrouille langs. De agenten merkten ook het vuur op. “De agenten hielden dakwerkers die toevallig langs reden tegen. Van welke firma die waren weet ik niet” zegt Marianne. Er stond geen reclame op hun bestelwagen. Wel hadden die een grote ladder bij, gelukkig maar. Bij de overbuur ging men een tuinslang halen en samen begonnen ze zo veel mogelijk al te blussen en het dak verder open te leggen. Toen brandweer ter plaatse was namen die de klus over”.

Woning vol rook

De brand bleef gelukkig beperkt maar de woning liep rookschade op. “Onze honden waren in paniek” vertellen Hugo en Marianne die twee Galago’s hebben verder. “Gelukkig konden we de nacht doorbrengen met onze buurman. Hij is werkelijk iemand uit de duizend”. Ondanks het snelle optreden en de goede zorgen van de buurman had Marianne een slapeloze nacht. “Brandweer ventileerde wel de woning en ondanks de brandgeur bracht ik hier de nacht door terwijl Hugo hierlangs sliep. Minstens tien keer ben ik opgestaan om te kijken of het vuur niet heropflakkerde”.

Nooit eerder problemen

Het koppel woont al ruim twaalf jaar in de woning en al die tijd verwarmen ze met een houtkachel. “Nooit hadden we eerder problemen. Ieder jaar laten we ook de schoorsteen reinigen zoals het hoort. Toch heeft een balk naast de schoorsteen vuur kunnen vatten.”

Niet kunnen bedanken

Intussen verblijven ze weer samen met hun twee honden in het huis. Verwarmen kunnen ze voorlopig niet echt en nu pas wordt stilletjes aan ook de waterschade zichtbaar. “De tv heeft het hierdoor begeven en nog druppelt er water binnen. Ach, uiteindelijk zijn we ongedeerd en is er door het optreden van buren en politie erger voorkomen. Al hebben we die dakwerkers niet kunnen bedanken, ze spraken enkel Pools en we weten niet voor welk bedrijf ze werken”.