Corona maakt opnieuw horecaslachtoffer: Old & (w)Ice sluit definitief Vanessa Dekeyzer

11 juni 2020

17u07 4 Geetbets In juli 2016 openden Marleen Vanacken en zoon Marcin Wauters hun gedroomde ijssalon en koffiebar Old & (w)Ice aan de Dorpsstraat in Geetbets. Vandaag moeten ze hun droom helaas weer opbergen. “De moed zakte steeds verder weg naarmate de verplichte sluiting bleef aanhouden.”

“En nu zijn er de vele regeltjes”, aldus Marleen. “Wij zijn geen politie die de mensen moet wijzen op wat kan en mag.” Moeder en zoon lieten via een bericht op de Facebookpagina van hun zaak weten dat ze definitief sluiten. “We weten dat dit de juiste keuze is, al doet het pijn. Old & (w)Ice was onze droom en we hebben de voorbije jaren heel wat positiefs meegemaakt. Zo zijn we officieel erkend als ambachtelijke zaak, streekproducent en haalden we het Handmade In Belgium label in huis. Spijtig genoeg was en is corona sterker.”