CD&V verzint ‘vallende sterren’ om de snelheidsproblematiek onder de aandacht te brengen DDH

07 september 2020

15u56 0 Geetbets De bestuursploeg van CD&V in Geetbets lanceerde eind augustus een bewustzijnscampagne om de overdreven verkeerssnelheid in de gemeente onder de aandacht te brengen. Via Facebook werden zogenaamde ‘vallende sterren’, een leuke naam voor snelheidscontroles, aangekondigd in de gemeente maar die waren verzonnen door de initiatiefnemers.

Verkeersveiligheid is één van de punten die ze bij de lokale CD&V hoog in het vaandel dragen want, zo zeggen ze daar, “op heel wat plaatsen in de gemeente wordt er veel te hard gereden en veel inwoners storen zich daaraan.”

De partij vroeg op de gemeenteraad in juni al om een drietal flitspalen aan te schaffen maar dat voorstel werd afgekeurd. Ook op de vraag om zogenaamde snelheidsdisplays te huren kregen ze voorlopig geen antwoord. ”Daarom hebben we de actie op poten gezet. Via sociale media kondigden we fake controles aan. De inwoners reageerden er positief op en ook bij de politie konden we rekenen op een goede reactie. Eerst begrepen ze het niet maar toen we het uitlegden waren ze enthousiast”, zegt Katrien Weckx (CD&V).

Boodschap laten doordringen

De CD&V-oppositie lanceerde ‘vallende sterren’ in de Borgloonstraat, Glabbeekstraat, Kasteellaan, Ketelstraat, Hogenstraat, Steenweg op Kortenaken, Drinkteilstraat, Spoorwegstraat en de Verdaelstraat. “Gelukkig voor sommigen ging het deze keer om verzonnen controles, maar we hopen dat de boodschap doordringt bij iedereen en er minder snel zal worden gereden in de toekomst”.

De politiezone Hageland - dat zijn de gemeenten Glabbeek, Kortenaken, Geetbets, Tielt-Winge en Bekkevoort - heeft één mobiel controleapparaat maar volgens hoofdinspecteur Gino Preuveneers volstaat dat. “Het toestel wordt dagelijks ingezet, telkens in een andere gemeente van de politiezone. Elke dag staat het opgesteld op een viertal plaatsen en de mate waarin we elke gemeente aandoen is afhankelijk van het aantal inwoners”.