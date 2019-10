Buurtbewoners Spoorwegstraat maakten al melding van gevaarlijke situatie Redactie

03 oktober 2019

17u16 0 Geetbets omleidingsweg langs Geetbets-centrum, vreesden al langer dat er eens een ernstig ongeval zou gebeuren. “Meerdere malen maakten we melding van de gevaarlijke situatie, nooit werden er stappen ondernomen”, klinkt het. In de Spoorwegstraat in Geetbets is woensdag de 14-jarige Keano Hennot op het zebrapad gegrepen door een wagen. Buurtbewoners van deze

De Spoorwegstraat werd nog maar enkele jaren geleden aangelegd om het (zware) verkeer uit de dorpskern te weren. Langs de straat ligt ook een nieuwe wijk Kerseland, een sociale woonwijk met veel jonge gezinnen en kleine kinderen. In de wijk is zelfs een speelerf, die net uitgeeft op de Spoorwegstraat.

Haag

In de buurt is het ongeval van woensdag hét gespreksonderwerp van de dag. Een spijtig ongeval, wat volgens de buurtbewoners te voorkomen was. “De situatie is hier ronduit levensgevaarlijk”, zeggen drie dames die op het pleintje van Kerseland staan te praten. “De haag om de rijbaan en fietspad van elkaar te scheiden is veel te hoog. Bestuurders kunnen geen fietsers of voetgangers zien en omgekeerd. Anderzijds is het als voetganger, ook al ben je al aan de overzijde, ook gevaarlijk. Als we net overgestoken zijn moeten we weer stoppen om niet aangereden te worden door een fietser. Die haag belemmert gewoon alle zicht.”

Speelerf en groen

Al is niet enkel de haag een doorn in het oog van de buurtbewoners. “Deze weg kwam er om het centrum te ontlasten van verkeer. Dan bouwt men er deze woonwijk vlak langs. Begrijpen wie kan. Het woonerf verlaten is al een hele onderneming. Door de beplanting die hoog staat, heb je geen zicht op de weg. Toch betalen we aan de woonmaatschappij voor het onderhoud er van, maar een tijdige snoeibeurt komt er niet? Je moet al zowat een metertje op de baan rijden om enig zicht te hebben op het verkeer. Dit is levensgevaarlijk. Eigenlijk is het een wonder dat er niet eerder ongevallen gebeurden”, zeggen bewoners uit de wijk Kerseland.

Aannemer start volgende week

“Heel jammer dat dit ongeval gebeurde”, zegt schepen van Openbare Werken Roland Strouven. Hij wil zich niet uitspreken over het ongeval en of het al dan niet te voorkomen was maar betreurt het wel. “Vorige maand hebben we een aannemer aangesproken om de hagen drastisch te snoeien. In onze gemeente zijn er jaarlijks twee snoeibeurten, in het voor- en in het najaar. Ditmaal hebben we ook gevraagd om in de Spoorwegstraat de haag stevig in te korten zodat het de zichtbaarheid van de verschillende weggebruikers ten goede komt. Volgende week woensdag zou de aannemer hiermee van start gaan.”

Betere aanduiding oversteekplaats

Het zebrapad is slechts aangeduid met een eenvoudig verkeersbord. De gemeente diende een half jaar geleden al een dossier in voor subsidies om deze beter te beveiligen en aan te duiden met eventuele verlichting. Pas ten vroegste in het voorjaar kan dit dossier goedgekeurd worden.