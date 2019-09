Bromfietser naar ziekenhuis na aanrijding Kristien Bollen

20 september 2019

In de Kraaistraat in Geetbets kwam het donderdagochtend rond 7.25 uur tot een aanrijding tussen een auto en een bromfietser. De bromfietser, een 66-jarige man uit Sint-Truiden, raakte hierbij gewond. Het slachtoffer werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoedafdeling van het Sint-Trudo ziekenhuis in sint-Truiden.