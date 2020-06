Bijna één op tien bestuurders te snel Kristien Bollen

02 juni 2020

17u46 0

Op het grondgebied in Geetbets werden tussen 15 en 28 mei zes flitsbeurten uitgevoerd. Bijna 1.000 voertuigen werden gecontroleerd. 91 bestuurders kregen een pv in de brievenbus. De hoogst genoteerde snelheid was 105 km/u in de zone van 70km/u op de Grote Steenweg te Rummen.