Barbecue levert mooie bedragen op voor de scholen Vanessa Dekeyzer

23 oktober 2019

16u18 0 Geetbets Enkele vrienden uit Groot-Geetbets organiseerden dit jaar een barbecue tijdens Hogen Kermis ten voordele van enkele goede doelen in Geetbets.

De drie scholen in de gemeente, vrije basisschool De Knipoog Rummen, Hupsakee Geetbets en Te Velde Hogen kregen als eerste ieder een cheque ter waarde van 250 euro aangeboden. Dit is een steun in de rug voor de werking van de scholen en voor de aankoop van speelplaatsmateriaal voor de kinderen.