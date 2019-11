Ambachten: drukke tijden voor speculaasmaker Erika Vanvuchelen “Iedereen associeert speculaas natuurlijk met Sinterklaas, maar eigenlijk wordt er een heel jaar door speculaas gegeten” Vanessa Dekeyzer

16 november 2019

07u00 0 Geetbets Zondag is het de Dag van de Ambachten. Negen weken lang brachten we oude ambachten weer een beetje meer tot leven dankzij de verhalen van authentieke ambachtsmensen uit het Hageland. Ambachtelijk speculaasmaker Erika Vanvuchelen uit Grazen (Geetbets) mag de reeks afsluiten. Zij werd in 2016 als eerste door de overheid officieel erkend als Ambachtsvrouw van Vlaanderen. Met haar Grazense speculaas en perenbrood verovert ze al heel wat jaren de zoete harten van Geetbets en ver daarbuiten.

Het zijn momenteel erg drukke tijden in het atelier van Erika aan de Orsmaelstraat in Grazen. De Sinterklazen worden in groten getale uit de oven geschoven. “Iedereen associeert speculaas natuurlijk met Sinterklaas, maar eigenlijk wordt er een heel jaar door speculaas gegeten en blijft de productie vrij stabiel. Wat wel een enorme boost gegeven heeft, is het personaliseren van onze speculaas dankzij de 3D-printer.”

3D-techniek in de voedingssector is op zich niet nieuw, maar binnen de ambachtelijke speculaassector is Erika de eerste die dit direct in eigen huis toepast en die ook effectief zelf de mallen print, wat veel flexibiliteit en mogelijkheden biedt. “Het mooie aan deze techniek is dat je innovatie binnenbrengt in de stiel zonder aan de authenticiteit te raken”, vertelt Erika. “Het is nog altijd zo dat je de gecreëerde stempel één voor één in de speculaas moet drukken. Soms denken mensen: die gaat daar wat koekjes bakken in haar atelier en daarmee is de kous af. Niets is minder waar. Er komt nog heel wat managing en administratie bij kijken. Wanneer je hier hulp kan krijgen van digitale toepassingen, is dat heel handig, want zo kan je meer tijd besteden aan het product zelf.”

Over de ingrediënten komen we in het atelier van Erika niet veel te weten. “Dat houden we uiteraard liever geheim. Wat we wel kunnen zeggen is dat ons kruidenmengsel helemaal zelf samengesteld is om ons zo te kunnen onderscheiden.” Naast het vaste gamma van zeven speculaassoorten is er ook steeds een seizoensassortiment, bijvoorbeeld nu rond Sinterklaas, maar bij Valentijn worden er bijvoorbeeld speculazen hartjes gemaakt en bij Pasen zijn dat Paashazen.

Met haar producten trekt Erika heel de provincie rond. Vroeger deed ze ook de gewone wekelijkse markten in de buurt aan, maar nu richt ze op tot de streekproductenmarkten, die als paddenstoelen uit de grond schieten. “Je mag toch rekenen op zo’n drie markten per week. Mijn producten zijn ook in heel wat winkels, warenhuizen en via de webshop te vinden. En dankzij de speculaas op maat heb ik ook klanten in heel België en zelfs in Nederland.”

Boefkick

“Of ik zelf nog speculaas eet? Zeker, soms krijg ik al eens een ‘boefkick’ en dan kan ik mijn buikje rond smullen aan speculaas. En mijn partner Hylko is er echt verzot op. Die kan er van blijven eten!”

Iedereen is welkom op de Dag van de Ambachten in de verwarmde tent aan de speculaasbakkerij in de Orsmaelstraat 12B. Je zal kunnen smullen van onder meer hoeve-ijs, jenever, Trippel Trezeke bier, hoevevlees, warme wafels, stroop, honing, Tiense koffie, ovenverse taart, pizza en uiteraard speculaas op de lokale streekproductenmarkt. De tent opent om 13 uur.

Alle info vind je op de Facebookpagina van Grazense Speculaas.