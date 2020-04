85-jarige man vermist na fietstocht, familie doet oproep : “Help ons onze papa vinden” Kristien Bollen

02 april 2020

10u04 0 Geetbets Maurice Strouven (85) uit Grazen bij Geetbets is sinds woensdagnamiddag vermist. De man vertrok rond 16 à 16.30 uur voor een ritje met zijn fiets. Sindsdien heeft de familie niets meer van hem vernomen. De vier kinderen van de man zochten de hele nacht, zonder resultaat. Intussen doet de familie een oproep om mee te zoeken of uit te kijken naar de man.

“Maurice gaat regelmatig eens fietsen. Als het mooi weer is, doet hij een tochtje van een kilometer of tien” vertelt zijn echtgenote Yvonne Knaepen (83). “Woensdagnamiddag is hij hier in alle levendigheid vetrokken. Hij zou eens langs Rummen rijden. Een dame uit de buurt zag hem echter in de richting van Budingen rijden.”

Tochtjes langs kleinere wegen

“Maurice nam nooit de ‘grote baan’. Die wegen meed hij zoveel mogelijk. Het liefst van al nam hij de kleinere fiets- en wandelwegen in de buurt van Rummen, Herk de Stad, Donk, Budingem, Geetbets, Zoutleeuw, Ransberg of Miskom. Verder dan een van die plaatsen kwam hij niet. Hij heeft ook geen gsm op zak, enkel een papiertje met zijn adres.”

Yvonne vreest dat haar man iets ernstigs is overkomen. “Gewoonlijk deed hij niet meer dan tien kilometer. Rond een uur of zes ‘s avonds eten we. Het eten was klaar maar Maurice was nog niet thuis. Ik dacht eerst dat hij een lekke band of iets dergelijks had. Maar ‘s avonds was hij nog steeds niet thuis. We hebben alle ziekenhuizen in de buurt gebeld, zonder resultaat.”

“Onze vier kinderen hebben tot vijf uur ‘s nachts gezocht langs de kleinere fietspaden. Intussen zijn ze er opnieuw uitgetrokken om verder te zoeken. Ook heeft de politie een helicopter ingezet. Hopelijk vinden ze Maurice snel en wel. Mogelijk is hij gevallen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat hem niets ernstigs is overkomen. Woensdagnacht was het ook nog eens heel koud”, zucht zijn echtgenote.

Wie heeft Maurice gezien ?

De familie doet een oproep om het zeker te melden als je iets gezien hebt. Maurice droeg een donkere broek en jas. Hij reed met een grijze damesfiets van het merk Minerva. Wie info heeft over Maurice, kan contact opnemen met de politie of met de familie op het nummer 011/58 00 70.