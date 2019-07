42 bestuurders lopen tegen de lamp Kristien Bollen

10 juli 2019

18u52 0

De politie heeft woensdagochtend een snelheidscontrole in de Kasteellaan (zone 70) in Geetbets. In totaal werden 138 bestuurders gecontroleerd, 42 van hen reden te snel en krijgen hiervoor een pv. De hoogt genoteerde snelheid bedraagt 122 kilometer per uur.