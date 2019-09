‘Ze zijn daar!’: Geetbets herdenkt 75 jaar bevrijding Vanessa Dekeyzer

04 september 2019

13u04 0 Geetbets Op 6 september is het precies 75 jaar geleden dat de fusiegemeente Geetbets (Geetbets, Rummen en Grazen) door Amerikaanse troepen bevrijd werd. De cultuurraad en de geschiedkundige kring Limes Gatia organiseren ter gelegenheid van deze gebeurtenis een herdenkingsactiviteit onder de naam ’Ze zijn daar!’.

Tijdens deze avond, vanaf 20 uur in sporthal De Warande in Rummen, zullen er getuigenissen zijn en een kleine static-show met voertuigen uit WOII, naast muziek uit de oorlogsjaren gebracht door Sofie La Digue en de Brassband Haspengouw, dit alles in de sfeer van ‘Allo ‘Allo. Onder de aanwezigen is ook de Amerikaanse Vanelle Peterson, wiens vader Cobern Van Peterson als bemanningslid van een neergestorte bommenwerper B24H Liberator, in Geetbets verborgen werd door het verzet en zo aan de Duitsers kon ontkomen.

Guy Leus van de heemkundige kring zal die avond ook zijn boek ’75 jaar later’ voorstellen. “Dit boek bestaat uit twee delen”, zegt Guy. “Het eerste deel omvat de gebeurtenissen tussen 10 en 14 mei 1940 in Geetbets en bespreekt de oud-strijders van Grazen en Rummen. Het tweede deel gaat over de oud-strijders van Geetbets, de bevrijding op 6 september 1944, een hoofdstuk ‘Moord en brand in Rummen’, met achteraan een alfabetische index van de namen van de oud-strijders, van de verschillende legereenheden en Stalags (krijgsgevangenkampen) en een aantal kaarten. Het geheel wordt als één pakket verkocht.”