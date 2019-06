“Met de Rode Neuzen Actie hopen we onze droom van een nieuwe groene speelplaats een versneld duwtje in de rug te kunnen geven.” Vanessa Dekeyzer

11u07 0 Geetbets Vrije Basisschool Hupsakee Geetbets heeft zich al geregistreerd als Rode Neuzen School. “Dit omdat onze school het sociaal, fysiek en psychisch welbevinden van haar leerlingen zeer belangrijk vindt”, zegt Leen Buttiens van het oudercomité. “We dromen al een tijdje van een nieuwe groene ruimte als uitbreiding van de lagere school speelplaats.”

Het afgelopen jaar besteedde Hupsakee al heel wat aandacht naar fysiek welbevinden van de leerlingen. “We bieden maandelijks verse soep aan tijdens de middaglunch”, zegt Leen. “Hiervoor werkt het oudercomité samen het nabijgelegen rusthuis, van wie we een keer per maand de keuken mogen uitlenen om heerlijke groentesoep gratis te kunnen aanbieden aan onze kinderen. En die smullen daar altijd heerlijk van. We hebben in het najaar ook onze fruitactie, waarbij we dankzij de steun van het oudercomité op een wekelijkse fruitdag gratis fruit van een plaatselijke fruitteler aanbieden.”

Ook op vlak van creativiteit wordt er ruimte geboden. “Op het schoolfeest werden er naast de klasdansen kansen geboden aan de persoonlijke creativiteit van de leerlingen binnen een free podium. Jaarlijks wordt er tegelijk een muzisch project uitgewerkt waar de leerlingen klasoverschrijdend hun creativiteit mogen tonen in activiteiten rond alle muzische domeinen. Dit project wordt steeds afgesloten met een muzisch toonmoment voor de ouders. En dan is er nog het project ‘denken, durven, dromen’, dat focust op het socio-emotioneel welbevinden van onze leerlingen. De kinderen mochten een wensdroom bedenken en de leerkrachten kozen daaruit de droom om met de klas te gaan paardrijden. Deze wens was een onvervulde droom van velen, voor sommigen het durven grenzen verleggen, voor anderen weer een therapeutische werking met dieren.”

De school heeft nog een wens: een groen grasveld met diverse hoeken met centraal een groot nieuw uitdagend speeltuig dat aansluit op de huidige speelplaats en waarop men naar hartenlust kan klimmen, klauteren, hangen, glijden, enz. Verder zou er op het grasveld een stukje ingericht worden met goals voor de balsporten. Na al deze fysieke uitputting mag er ook plaats zijn om rustig te ‘chillen’ in verschillende groene ingerichte zithoeken met onder meer buitentafels en banken, die ook door leerkrachten gebruikt zouden kunnen worden voor buitenlessen. Maar ook in de wilgenhutten zal men zich kunnen terug trekken om tot rust te komen. “Dit wilden we graag in hoekjes verdelen door groene afscheidingen, zoals struiken en haagjes, om het geheel compleet te maken”, aldus Leen.

“Deze mooie groene omgeving heeft natuurlijk zijn prijskaartje, waarvoor we al even aan het sparen zijn”, gaat Leen verder. “Met de Rode Neuzen Actie hopen we deze droom een versneld duwtje in de rug te kunnen geven. Welke acties we juist gaan organiseren, zijn we nog aan het bekijken vanuit de directie, leerkrachten en oudercomité. Met nog maar net het schoolfeest achter de rug, gaan we er de komende weken nog over brainstormen. Wellicht zal er deze grote vakantie niet stil gezeten worden achter de schermen, maar hopen we toch enkele kleinere en mogelijks ook wat groter acties te mogen uitwerken en organiseren.”