“Ik wil mijn ervaringen doorgeven aan mensen die gebeten zijn door de acteermicrobe” Vanessa Dekeyzer

02 maart 2020

17u45 0 Geetbets Wie er altijd van gedroomd heeft om te acteren, is aan het juiste adres bij acteur-regisseur Kris Swinnen uit Geetbets. Hij geeft op 21 en 22 maart een workshop in het Buurthuis van Grazen. “Ik wil mijn ervaringen doorgeven aan mensen die gebeten zijn door de acteermicrobe”, aldus Kris.

Kris leerde de knepen van het vak zelf aan het DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) bij niet de minste, namelijk Herbert Flack. In 2005 studeerde hij af, maar zijn goesting om bij te leren bracht hem in Amerika. “Ik zou daar één jaar opleiding volgen, maar er bleef uiteindelijk drieënhalf jaar hangen en haalde mijn Bachelor. In die periode heb ik ontzettend veel verschillende acteertechnieken leren kennen. Diegene die voor mij het best werkt, is die van Sanford Meisner.”

Het is dan ook voornamelijk die techniek die Kris zal aanleren aan de deelnemers van de workshop. “Je moet eigenlijk vanuit je instinct een personage neerzetten, dat raakvlakken heeft met jouw eigen karakter”, aldus Kris. “Bijvoorbeeld: je speelt een mama, wiens kindje er plots op straat vandoor gaat. Je moet dan niet denken aan wat je volgens het script zou moeten doen, maar je handelt instinctief, door meteen aan de kraag van dat kind te trekken zodat dit niet op straat belandt. Zo sta je natuurlijk op een podium. Misschien zal deze methode niet voor iedereen even goed werken, maar ik denk voor de meesten wel.”

Ik wil in deze workshop de basis meegeven, tips aanreiken die ik als nuttig heb ervaren Kris Swinnen

Op twee dagen leren acteren, is dat niet een bijzonder korte tijd? “Zeker en vast. Het eigenlijk leerproces duurt zo’n twee jaar. Ik wil in deze workshop de basis meegeven, tips aanreiken die ik als nuttig heb ervaren. Ik heb niet de pretentie dat ik de waarheid in pacht heb. Voor mij is het gewoon belangrijk dat mensen, die willen proeven van het acteren, hiertoe de kans krijgen. Zij kunnen dan perfect verder hun eigen traject afleggen, maar dan weten ze in elk geval al of het hen ligt en of ze zich hier verder in willen verdiepen.”

De cursus is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar en voor volwassenen. Enige ervaring is niet nodig, maar mag altijd. “Voor de kinderen is er sinds vijf jaar het theaterkamp, dat ik samen met de jeugddienst organiseer”, vertelt Kris. “Afgelopen krokusvakantie hebben de deelnemertjes weer hard aan hun theaterstukken, decors en kostuums gewerkt, wat resulteerde in een schitterende show. Dit is een succesformule, die we zeker verder zetten.”

En Kris timmert ook verder aan zijn eigen acteercarrière. “Het afgelopen jaar heb ik toch heel wat televisiewerk gedaan, zoals Professor T, Over Water, Gina en Chantal, de Nederlandse tv-serie Stanley H. en de Franstalige film Lola Vers La Mer. Op de planning staat het uitwerken van een soloprogramma, een soort cabaretier over een veertigjarige en hoe die in het leven staat. Eind dit jaar hoop ik try-outs te mogen doen om dat te gaan toeren in 2021.”

Wie wil deelnemen aan de workshop op 21 en 22 maart, kan zich inschrijven door 130 euro te storten op het rekeningnummer BE56 0017 8156 9088, met vermelding van je naam en ‘workshop acteren’. De plaatsen zijn beperkt. Meer info kan je bekomen via mail naar swinnenkris@gmail.com.