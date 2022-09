Geert en Chantal openen slagerij-traiteur Witdouck in onzekere tijden: “We willen iedere klant hier piekfijn bedienen”

SINT-ELOOIS-WINKELIn de drukke Gullegemsestraat in de dorpskom van Sint-Eloois-Winkel is met slagerij-traiteur Witdouck een nieuwe handelszaak opengegaan. Geert Witdouck en Chantal Ternest kochten het handelspand in de zomer van vorig jaar en zijn nu uit de startblokken geschoten. In onzekere tijden, maar vol enthousiasme. “We willen zo vers en zo vriendelijk mogelijk werken naar onze klanten toe”, zegt Geert.

Vleesliefhebbers kunnen dus hun hart ophalen met de nieuwe beenhouwerij in de Gullegemsestraat. Decennialang was op dezelfde plek Slagerij Luc gevestigd, een icoon in de lokale handel van Sint-Eloois-Winkel. Luc Vanwynsberghe en zijn echtgenote Ann Vanneste genieten nu in Sint-Denijs van hun pensioen. Het koppel nam destijds een bestaande slagerij over en focuste zich vooral op vers vlees, niet zozeer op bereide gerechten. Nadat Luc en Ann hun zaak hadden gesloten, heeft het pand lang te koop gestaan.

Volledig scherm Slagerij Witdouck is nieuw in Sint-Eloois-Winkel. © Maxime Petit

Met Geert Witdouck en Chantal Ternest vond het uiteindelijk nieuwe eigenaars. Geert en Chantal stopten eind vorig jaar met de uitbating van Trefpunt Puur, de brasserie in het Huis van de Voeding langs de Spanjestraat in Roeselare.

Ondertussen nam Geert nog een vleesgroothandel in Roeselare over en zette hij nu dus een nieuwe en grote stap. “Het was een grote uitdaging om medewerkers te vinden”, zegt Geert. “We zijn met een team van tien en proberen elke klant piekfijn te bedienen. We zullen ons best doen om de bediening zo persoonlijk mogelijk te maken.”

Geert woont in Waregem maar groeide op in Izegem-Bosmolens waar zijn vader een slagerij had. Eerst was hij vertegenwoordiger en nadien jarenlang kok bij grote bedrijven. Daar kon hij al heel wat ervaring opdoen.

Volledig scherm Gelet op zijn leeftijd is de stap van Geert Witdouck (55) alvast heel gedurfd en dwingt respect af. © Maxime Petit

Op je 55ste een nieuwe zaak starten, in tijden van stijgende energieprijzen; niet evident, maar Geert doet het toch. “We starten inderdaad met een paar onbekende factoren. Hoe hoog zal onze energiefactuur zijn? Toen we begonnen met de renovatie van het pand was van de hoge prijzen voor gas en elektriciteit nog geen sprake”, zegt de zaakvoerder.

“De winter komt er binnenkort aan, we zullen dan zien hoeveel we moeten betalen, al kunnen we een deel van het elektriciteitsverbruik wel recupereren: er liggen dertig zonnepanelen.”

Volledig scherm Slagerij Witdouck is nieuw in Sint-Eloois-Winkel. © Maxime Petit

Wie de nieuwe zaak wil ontdekken, kan tot zaterdag nog rekenen op openingsacties en attenties.

Slagerij Witdouck is open van maandag tot vrijdag, van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 8 tot 13 uur. Op woensdagavond, vrijdagavond en zaterdag is er kip aan het spit en lekkere ribbetjes.

Volledig scherm Slagerij Witdouck is nieuw in Sint-Eloois-Winkel. © Maxime Petit

Volledig scherm Slagerij Witdouck is nieuw in Sint-Eloois-Winkel. © Maxime Petit

Volledig scherm Slagerij Witdouck is nieuw in Sint-Eloois-Winkel. © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.