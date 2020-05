Exclusief voor abonnees

Geen vakantie deze zomer? Dan gaat de Vlaming massaal fietsen. Fabrikanten kunnen vraag amper bijhouden: “Aan dit tempo zitten we tegen juli door onze jaarvoorraad heen”

Thomas Meuleman Christophe Maertens Sam Vanacker Kristof De Cnodder

27 mei 2020

18u09

