Geen taks op verspreiding reclamedrukwerk bij wegenwerken Christophe Maertens

29 mei 2019

10u18 4 Iedereen die in Heuvelland reclame verspreid moet daarvoor betalen. Het gemeentebestuur voorziet nu een vrijstelling voor Heuvellandse ondernemers die wegenwerken in de omgeving hebben, zoals in Wijtschate.

“Om een overvloed aan reclamedrukwerk te vermijden, bestaat al lang een gemeentelijke taks op de verspreiding, als dat meer is dan een A4-formaat”, aldus schepen Wieland De Meyer. “Het overgrote deel van die taks wordt betaald door ondernemers buiten Heuvelland. Vanuit Unizo kwam een opmerking dat het vaak niet evident is voor ondernemers die in wegenwerken zitten. De post verspreid de brieven niet altijd even zorgvuldig, waardoor de gemeentelijke taks dan extra zuur is. Daarom voorzien we vanaf nu een vrijstelling voor ondernemers die met wegenwerken te maken hebben. Voor de duur van de werken hoeven ze geen dergelijke taks te betalen. Zo kunnen ze ook eens extra promotie maken voor hun zaak en de bereikbaarheid ervan.”