Geen straf voor man die ex 330 berichten stuurde op 4 dagen WHW

05 december 2019

15u32 0 Een man uit Hoeilaart heeft geen straf gekregen voor belaging. Hij kon het niet verkroppen dat zijn vriendin een punt achter hun relatie had gezet en uitte dit op een foute manier. Eerder werd een celstraf van 6 maanden met uitstel gevorderd.

In november 2018 zette zijn vriendin een punt achter hun relatie, die maar liefst 18 jaar duurde. Dit kwam logischerwijze hard aan bij de man. Hij begon haar te overstelpen met berichten. Niet minder dan 330 op 4 dagen tijd stuurde hij er. Hier bleef het niet bij. Hij gooide een handtas in haar tuin en stond op de meest onvoorspelbare momenten op haar werk. Zijn ex diende klacht in en de man werd tot drie keer toe verhoord maar nog bleef hij haar stalken. Op 1 maart van dit jaar verscheen hij aan haar werk en beet hij haar toe ‘dat hij haar knieën zou kapotschieten’.

Ondanks de ernstige feiten besloot de rechtbank hem slechts de opschorting te geven. “Meneer heeft zich herpakt. Er zijn geen recente klachten meer binnengekomen en het lijkt dat hij over de breuk heen is”, aldus de rechter.