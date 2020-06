De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Geen citytrips? Geen probleem. Stadsgids Tanguy Ottomer verdiept zich deze zomer in negen topboeken uit de plaatselijke Kringwinkel Aangeboden door De Kringwinkel

04 juni 2020

08u00 0 Hoewel stadsgids Tanguy Ottomer zich geen betere plek kan indenken dan ‘zijn’ Antwerpen, had hij deze zomer schitterende reizen naar Brazilië en Italië gepland. Tot corona roet in het eten gooide. Als rasechte boekenverzamelaar trok hij daarop naar De Kringwinkel om zijn imposante leescollectie te spijzen én eindelijk werk te maken van een aantal goede voornemens.

Grammaire française (R. Dierickx) - € 1,5

“Ik ben al lang van plan om mijn Frans wat op te poetsen. Ik spreek het wel, maar niet goed genoeg om Franstalige rondleidingen te geven. Als gids moet je tenslotte het juiste jargon hanteren en vlot grapjes kunnen maken in de taal van je publiek. Toen ik ‘Grammaire française’ tegenkwam, dacht ik: nu heb ik geen excuus meer om dat uit te stellen!”

Dictionnaire de la langue française (Maxi-Poche Références) - € 1,5

“Naast een Frans grammaticaboek, heb ik me ook een woordenboek aangeschaft. Natuurlijk kan je alle vocabulaire wel vinden op het internet als je snel een vertaling wilt weten. Maar dat is zo vluchtig. Als ik de tijd neem om een woord op te zoeken in een papieren woordenboek en het ook eens opschrijf, blijft het veel beter hangen. Een woordenboek is ook leuk om door te bladeren en een woord van de dag uit te kiezen om te onthouden. Zo leer je een taal net een tikkeltje vlotter.”

Schaakstukken en schaakmeesters. De schaakstukken nader bezien (Hans Bouwmeester) - € 1,5

“Ik heb als kind leren schaken van mijn vader en ik doe het ontzettend graag. Het brengt me tot rust. En het brengt mensen dichter bij elkaar. Waar ter wereld je ook komt, iedereen kent het spel. Zelfs al spreek je een andere taal. Om me te verbeteren wil ik me deze zomer verdiepen in het technische aspect ervan.”

Geheimen van de dokter (André Lemaire) - € 1,5

“Toen ik ‘Geheimen van de dokter’ zag staan in De Kringwinkel, moest ik meteen aan mijn bomma denken. Zij is jammer genoeg enkele jaren geleden overleden, maar zij was mijn allerbeste vriendin. Op een dag verklapte ze mij een tip die ze zelf van haar dokter had gekregen. ‘Hoe komt het toch dat jij al die zieke mensen kan verzorgen zonder besmet te raken?’, had zij hem gevraagd. Het geheim was Elixir d’Anvers. Sindsdien schenk ik me elke ochtend een klein bodempje elixir in om mee te gorgelen. Zo gaan alle bacteriën in je keel dood. Ik ben al benieuwd welke trucjes ik in dit boek zal ontdekken.”

Creatief in de tuin. Geneeskrachtige kruiden kweken (Gertrud Scherf) - € 0,5

“Of je ziektes echt kan genezen met kruiden, weet ik niet. Maar het is een feit dat heel wat toepassingen in onze moderne geneeskunde uit de natuur komen. Ik geloof dus wel degelijk dat kruiden een bepaalde heilzame werking hebben. Hoewel ik geen groene vingers heb, zou ik er graag enkele proberen kweken op mijn terras.”

Oosterse sfeer in de tuin (Jan Van Doesburg) - € 1,5

“Zelf heb ik geen tuin, maar als ik er een zou hebben zou het waarschijnlijk een Japanse tuin zijn. Ik ben daar helemaal zot van. De harmonie die er heerst, de rust, de schoonheid… Water speelt daar een grote rol in. Ik vind daarom dat elk plein in een stad eigenlijk een fontein zou moeten hebben. Het kletterende geluid werkt ontzettend ontspannend. Al moet je er bij nader inzien ook van naar het toilet… Hoe het ook zij, met dit boek kan ik een beetje wegdromen.”

De helaasheid der dingen (Dimitri Verhulst) - € 0,5

“Als ik op reis ga, zeul ik altijd meerdere boeken mee. Maar meestal komt er van mijn intentie om te lezen niet veel in huis. Uiteindelijk wil ik liever van alles bezoeken, in plaats van me ergens rustig met een roman te zetten. Nu mijn reisplannen in het water zijn gevallen, ga ik voor de verandering wél door mijn vakantielectuur raken. ‘De helaasheid der dingen’ staat al lang op mijn lijstje.”

28 nieuwe verhalen (Ton Anbeek e.a.) - € 1,5

“Ik ben een grote fan van kortverhalen. Het duurt niet lang om ze te lezen, en toch heb je na enkele pagina’s al een hele historie achter de kiezen. Zeker de verhalen van Roald Dahl zijn een aanrader. Aan zijn schrijfsels voor volwassenen zit altijd een vreemd, duister kantje, waardoor je met een gek gevoel achterblijft. De auteurs wiens werk gebundeld is in ’28 nieuwe verhalen’, ken ik op het eerste gezicht niet. Maar misschien ontdek ik zo enkele nieuwe toppers.”

Compleet handboek huishoudtips. 1001 praktische oplossingen (Emmanuela Düsseldorfer) - € 0,5

“Alles over schoonmaken, wassen, koken, auto-onderhoud en planten verzorgen... staat onderaan op de cover van het ‘Compleet handboek huishoudtips’. Vooral dat laatste trok mijn aandacht. Ik hou enorm veel van planten, maar ik slaag er vaak niet in om ze in leven te houden. Geef ik te veel water? Te weinig? Ik zal het snel ontdekken.”

Tanguy Ottomer omschrijft zijn enorme verzameling boeken als zijn grootste rijkdom. Ook al bestaat die voornamelijk uit tweedehands boeken die amper iets hebben gekost.