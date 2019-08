Zonovergoten Kunsten- en Zuidergektemarkt Toon Verheijen

25 augustus 2019

Een stralend zonnetje en temperaturen boven de dertig graden. Het paste zondag ideaal bij de Kunsten- en Zuidergektemarkt die daardoor nog meer baadde in een zuiderse sfeer. Tientallen standhouders kwamen er postvatten om hun producten te presenteren. Het was het afsluitende evenement voor Zuidergekte dat om de vijf jaar plaatsvindt. Inwoners, organisaties en verenigingen organiseren dan verschillende activiteiten rond wereldburgerschap. Dit jaar was er onder meer een lezing over ontwikkelingshulp, een uitstap naar de Matongéwijk, een kermiscafé met biobier. Meer dan 75 Geelse verenigingen en organisaties lieten de voorbije vijf maanden zien dat ze echte wereldburgers zijn. Ook de stadsdiensten en Geelse basisscholen gingen aan de slag met Zuidergekke initiatieven. Verschillende groepjes zorgden zondag voor wereldse muziek.