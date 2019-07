Zonnepanelen op De Waai compenseren energieverbruik van Geelse evenementen Wouter Demuynck

17 juli 2019

13u04 1 Geel De firma Energie De Kempen uit Beerse en de stad Geel slaan de handen in elkaar om tal van evenementen in openlucht, zoals Geel Zomert en de kerstmarkt, te voorzien van hernieuwbare energie. Het bedrijf plaatste daarvoor dinsdag 34 zonnepanelen op het dak van De Waai.

Energie De Kempen, dat naast zonnepanelen ook onder meer isolatie en laadpalen installeert, klopte een zestal weken geleden aan bij de stad Geel met de vraag of men wilde meewerken aan een pilootproject rond hernieuwbare energie. Het project houdt in dat Energie De Kempen zonnepanelen installeert die een kalenderjaar blijven liggen en die Geelse evenementen zullen voorzien van gratis groene energie. In ruil daarvoor krijgt de firma wat naamsbekendheid en zichtbaarheid op Geel Zomert. Energie De Kempen sponsort het evenement dus, maar doet dat door groene stroom te leveren in plaats van een geldbedrag.

“Evenementen zoals Geel Zomert - maar ook de kerstmarkt, GheelaMania en Geel Bruist - maken allemaal gebruik van de Geelse elektriciteitskasten. Het verbruik van die evenementen willen we compenseren met groene stroom via onze installatie. De stad geeft grijze elektriciteit aan die evenementen en kan dan op het dak van De Waai groene energie tanken”, legt Sander Mevis, zaakvoerder van Energie De Kempen, uit. “Dat de zonnepanelen op het dak van fuifzaal De Waai komen te liggen, maakt het symbolisch. Op de plek waar de evenementen binnen plaatsvinden, genereren we energie voor de evenementen buiten.”

Burgemeester Vera Celis (N-VA) is in haar nopjes met de samenwerking. “Dit is een win-winverhaal. Het energieverbruik van de evenementen zal worden gecompenseerd door deze installatie en het kost ons niks. We zijn onlangs in het ESCO-verhaal gestapt (waarbij de stad vooropstelt om op het verbruik van elektriciteit en aardgas in tien stedelijke gebouwen drastisch te besparen, red.) en zijn veel bezig met duurzaamheid, maar hierdoor kan je ook echt een voorbeeld stellen aan het publiek. Dit proefproject kwam dan ook als een geschenk uit de hemel.”

In april 2020 volgt een evaluatie van het proefproject. De 34 panelen produceren op jaarbasis ongeveer 9.000 kWh groene stroom. Dat komt overeen met het gemiddelde verbruik van drie gezinnen. “De installatie is groot genoeg om het verbruik te compenseren. Geel Zomert is sowieso een duurzaam evenement, want door onder andere het gebruik van led-verlichting wordt er al weinig energie verbruikt”, gaat Sander Mevis verder.

“Op zo'n grote schaal is dit in Vlaanderen in elk geval nog nooit gedaan. Het komt wel eens voor dat er gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen tijdens een optreden of een evenement, maar op enkele dagen tijd kunnen zonnepanelen het verbruik daarvan niet compenseren. Daarom doen we dit op langere termijn. Dit vind ik fijner dan een bedrag te sponsoren. Op deze manier creëren we immers een positief gevoel omtrent hernieuwbare energie en ook een zeker bewustzijn.”