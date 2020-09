Zijgevel van Standaard Boekhandel wordt onder handen genomen door kunstenaar: tijdelijk parkeerverbod aan inrit parking Nieuwstraat Wouter Demuynck

20 september 2020

14u05 0 Geel Van maandag 21 tot en met maandag 28 september geldt er een tijdelijk parkeerverbod aan de inrit van de parking in de Nieuwstraat in Geel. De komende week werkt een kunstenaar er immers aan een muurschildering op de zijgevel van Standaard Boekhandel. De parking zelf blijft wel toegankelijk.

Enkele weken geleden ging de Nederlandse kunstenaar Eelco van den Berg al aan de slag met een muurschildering van een vos op een zijgevel in Pas. De komende week wordt de zijgevel van de Standaard Boekhandel in de Nieuwstraat onder handen genomen, daarna is de gevel aan de achterkant van De Kruimel op de Havermarkt aan de beurt. De muurschilderingen kaderen in het Efro-project ‘Straat in het Vizier’, waarmee het stadsbestuur het kernwinkelgebied weer een duidelijke identiteit wil aanmeten.

Hoogtewerker

Tijdens de schilderwerken in de Nieuwstraat gebruikt de kunstenaar de komende week een hoogtewerker die op het voetpad staat. Om te voorkomen dat er verf op de geparkeerde wagens komt, mag er tijdelijk niet geparkeerd worden aan de inrit. Er zullen tijdelijk extra mindervalidenparkingen voorzien worden aan het begin van de parking. De kunstenaar vermoedt dat de schilderwerken klaar zijn op maandag 28 september. Gezien de grootte van de gevel kan dit ook langer duren. In dat geval wordt het parkeerverbod verlengd.