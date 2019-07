Ziekenhuispersoneel kruipt op de fiets dankzij fietsleaseplan Wouter Demuynck

08 juli 2019

15u14 0 Geel Sinds het AZ Sint-Dimpna begin juni aan haar medewerkers de mogelijkheid biedt om een nieuwe fiets te leasen, heeft al meer dan 10% van de medewerkers zich een maand later ingeschreven in het plan. Daardoor zal het aantal fietsende medewerkers van het ziekenhuis stijgen met 20 tot 40%.

Sinds 11 juni kan het ziekenhuispersoneel in Geel een fiets leasen - het ziekenhuis is daarmee een van de eerste in België die fietsen aanbiedt via een voordelig fietsleaseplan. “Het initiatief past in het kader van het mobiliteitsplan van ons ziekenhuis, wat de leefbaarheid in de directe omgeving van ons ziekenhuis moet verbeteren”, vult CEO Jan Flament aan. Via een brutoloonruil kunnen medewerkers drie jaar lang een zelf gekozen fiets huren. Inbegrepen zijn ook 36 maanden onderhoud, verzekering en bijstand. Bij het einde van het leasecontract kiest de werknemer of hij de fiets overneemt aan een vooraf gekende prijs of dat hij de fiets weer inlevert.

Volgens het ziekenhuis heeft het fietsleaseplan niet enkel als voordeel dat fietsen gezond is, maar dat het ook zorgt voor een gezondere leefomgeving door minder verkeersdruk rondom het ziekenhuis. Ook de parkeerdruk wordt er minder op. “Deze maatregel past dus ook binnen onze ambitie om een Huis van Gezondheid te zijn. Want terug gezond worden, doe je in de eerste plaats in een gezonde, rustige en veilige omgeving”, besluit Jan Flament.

De eerste bestellingen werden intussen geleverd en Tineke van de aankoopdienst is alvast trotse eigenaar van een elektrische fiets mét hondenmandje. “Mijn fiets rijdt super vlot. Zodra ik de mogelijkheid had om me in te schrijven voor het fietsleaseplan, twijfelde ik geen moment. De motivatie om vaker de fiets te nemen naar het werk is er nu zeker. Ik zou zelfs mijn hondje kunnen meenemen naar het werk maar dat is niet toegestaan, denk ik.” (lacht)