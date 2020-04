Ziekenhuis van Geel sluit twee van de vier COVID-afdelingen Wouter Demuynck

29 april 2020

19u51 4 Geel Vanaf maandag 4 mei start het ziekenhuis van Geel 30% van de normale activiteiten terug op. Door de afname van het aantal coronapatiënten zijn intussen twee COVID-19-afdelingen afgesloten en is de werking van de triagepost aan het ziekenhuis gehalveerd.

Bij de gedeeltelijke opstart van de normale activiteiten wordt er voorrang gegeven aan patiënten met uitgestelde (semi-)dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen. De consultaties, opnames en operaties zullen wel nog anders dan normaal verlopen.

Veilige omgeving

“Dat komt enerzijds omdat er nog steeds heel wat medewerkers en artsen instaan voor de zorg van coronapatiënten. Anderzijds moeten ze ook zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die in het ziekenhuis komt”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Zo moet elke bezoeker aan het onthaal nog voorbij een triagepunt - waar er wordt gevraagd naar mogelijke klachten - en moet iedereen een mondmasker dragen en de handen ontsmetten met alcoholgel. Er zijn in het ziekenhuis ook enkele infrastructurele en visuele aanpassingen gebeurd om de social distancing te waarborgen.

Halvering van COVID-19-afdelingen

Door de afname van het aantal coronapatiënten heeft het ziekenhuis intussen twee van de vier COVID-19-afdelingen kunnen sluiten. Op dit moment is er nog één gewone afdeling en één intensieve afdeling voor coronapatiënten in isolatie. Ook de triagepost van huisartsen aan het ziekenhuis ziet sinds de piek een halvering van het aantal patiënten. Er blijft permanentie van één huisarts in de consultatiefaciliteit voor Geel en Meerhout, samen met een rondrijdende arts die huisbezoeken doet.

