Ziekenhuis Sint-Dimpna klaar voor eventuele tweede golf: “Bij nieuwe uitbraak zal onze gewone werking ook doorgaan” Toon Verheijen

08 augustus 2020

18u47 0 Geel Het triagecentrum in Geel verhuist binnenkort naar een gloednieuw containergebouw naast de bezoekersparking van het Sint-Dimpnaziekenhuis. Het ziekenhuis nam dat initiatief samen met de huisartsen en de stad Geel. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is nog héél beperkt, maar het personeel is wel klaar voor een eventuele tweede golf.

Overal in Vlaanderen stijgen de aantal besmettingen met het coronavirus, maar dat vertaalt zich nog niet meteen naar (over)volle ziekenhuizen. “Wij hebben momenteel maar een beperkt aantal patiënten”, klinkt het bij het Sint-Dimpnaziekenhuis. “Die liggen op een geïsoleerde kamer. We hebben nog geen speciale afdeling Covid-19 omdat we dat pas doen vanaf zes patiënten. Wij voelen de stijgende trend dus niet en ook in de rest van de Kempen is dat nog niet geval.”

Nieuw triagecentrum

Waar er wel een duidelijke stijging is te zien, is in het triagecentrum naast het ziekenhuis. “Het gaat dikwijls om jongere mensen die positief testen, maar die gewoon thuis in quarantaine kunnen uitzieken en geen intensieve zorgen nodig hebben”, klinkt het verder. “We gaan het triagecentrum overigens binnenkort verhuizen van de Kogeka-school naar een gloednieuw containergebouw naast de bezoekersparking. Dat is een project dat we samen doen met de huisartsen en de stad Geel.” Nog een opvallende vaststelling: heel wat mensen komen op de dienst spoedgevallen met koorts en luchtwagenproblemen, symptomen ook van Covid-19, maar die blijken uiteindelijk geen corona te hebben. “Maar we zijn op de spoed wel uiterst voorzichtig en verdeelden eind jullie onze spoedafdeling al in een zone Covid-19 en een zone niet Covid-19.”

Draaiboek

Ondanks de huidige cijfers en het uitblijven van een stijging van het aantal patiënten, is het ziekenhuis wel voorbereid op een eventuele tweede golf. “Het draaiboek ligt klaar. De procedures van de eerste golf hebben hun nut bewezen en blijven gelden of zijn verder op punt gezet. Dat draaiboek bepaalt vanaf hoeveel coronapatiënten we welke Covid-afdelingen moeten openen en wat onze maximale capaciteit is voor de opvang van Covid-patiënten. We monitoren alles van dichtbij. We werken nauw samen met huisartsen en woon-zorgcentra uit de regio, met de stad Geel en ook met de andere ziekenhuizen binnen ZNK (Mol, Herentals en Turnhout).”

Normale werking

Onze normale werking zal bij een tweede golf ook niét stilvallen. Alle patiënten moeten zich voor hun geplande operatie nu al laten testen op Covid-19 in de drive-in vooraan het ziekenhuis. Voor het onthaal van het ziekenhuis staat er sinds juni een grote tent, zodat iedereen die binnenkomt voldoende afstand. In tegenstelling tot de eerste golf, starten we de tweede golf met genoeg mondmaskers, alcoholgel, schorten, gelaatschermen… We hebben een voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal voor 2 tot 3 maanden, die we continu monitoren en aanvullen.Niemand heeft zin in deze tweede golf, ook wij niet. Maar wij zijn voorbereid en staan klaar.”