Ziekenhuis Geel verviervoudigt teambuildingsbudget om medewerkers te bedanken, op voorwaarde dat regionale bedrijven teambuilding organiseren: “Het is nu aan ons om iets terug te doen” Wouter Demuynck

22 september 2020

11u53 0 Geel Het Ziekenhuis Geel voorziet dit jaar een verviervoudiging van zijn teambuildingsbudget, wat het totale budget op 60.000 euro brengt. Met die geste wil het ziekenhuis zijn medewerkers bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis, maar is er wel een voorwaarde om gebruik te maken van het verhoogd budget. De teambuilding moet immers doorgaan in samenwerking met een bedrijf of organisatie in eigen regio. “Na de steun uit de regio tijdens deze moeilijke maanden is het nu aan ons om iets terug te doen”, zegt Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel.

Tijdens de coronacrisis kon het Ziekenhuis Geel rekenen op heel wat steun van buitenaf. Onder meer serviceclub Fifty One Club Geel, Tormans, Sysmans, Foodmaker, Bloemenland, Colruyt Geel en Patisserie Verlooy deden hun duit in het zakje met allerhande schenkingen. Dat is het ziekenhuis duidelijk nog niet vergeten. “Mensen en bedrijven uit de regio hebben ons door dik en dun gesteund tijdens de moeilijke maanden van de coronacrisis. Nu is het aan ons om iets terug te doen”, zegt Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel.

60.000 euro

Het ziekenhuis investeert daarom 60.000 euro in het teambuildingsbudget, een verviervoudiging van het normale budget. Daarmee wil de directie zijn medewerkers bedanken voor de gedreven inzet tijdens de coronacrisis. Het budget wordt geïnvesteerd in de lokale economie, want een voorwaarde van de verviervoudiging is om de teambuilding te laten doorgaan in samenwerking met een bedrijf of organisatie in de eigen regio.

Daarom lanceren we een oproep naar lokale ondernemers. We vragen hen voorstellen en ideeën van teambuildingsactiviteiten op te sturen. Zo kunnen we dat geld investeren in de lokale economie én geven we onze medewerkers een leuke teambuilding Jan Flament, CEO van Ziekenhuis Geel

“Als regionaal ziekenhuis doen we graag iets terug voor onze regio, samen mét de regio”, vervolgt Jan Flament. “Daarom lanceren we een oproep naar lokale ondernemers. We vragen hen voorstellen en ideeën van teambuildingsactiviteiten op te sturen. Zo kunnen we dat geld investeren in de lokale economie én geven we onze medewerkers een leuke teambuilding.”

Voorstellen

Het ziekenhuis weerhoudt de leukste en beste voorstellen. Organisatoren kunnen hun voorstel voor de verschillende ziekenhuisteams voor 15 oktober opsturen naar communicatie@ziekenhuisgeel.be. De activiteit moet uiteraard coronaproof zijn. Elke afdeling mag nadien ook zelf kiezen aan welke teambuilding ze willen deelnemen.