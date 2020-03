Ziekenhuis Geel maakt meer dan 200 bedden vrij voor coronapatiënten en doet oproep tot giften Wouter Demuynck

24 maart 2020

18u57 0 Geel Het ziekenhuis van Geel blijft zich wapenen tegen de uitdagingen die het coronavirus de komende weken zal stellen. Aangezien de normale zorgverlening verlaagd is tot minder dan 10 procent, konden 200 bedden vrijgemaakt worden. Ook is het ziekenhuis een oproep tot giften gestart.

Ziekenhuis Geel heeft drie eenheden klaargemaakt als isolatieafdeling voor besmette coronapatiënten. De dienst intensieve zorgen werd ook uitgebreid door een deel van het operatiekwartier in te nemen zodat er een afscheiding is tussen coronapatiënten en niet-coronapatiënten. Ook op de spoedgevallendienst is er een opsplitsing gemaakt tussen een coronazone en niet-coronazone.

200 bedden vrijgemaakt

Het ziekenhuis kon door de maatregelen meer dan 200 bedden vrijmaken. “Onze normale zorgverleningsactiviteit is verlaagd tot minder dan 10 procent om een verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden en capaciteit te creëren om zieken massaal op te vangen als dat nodig zou zijn. Alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen werden opgeschort”, zegt woordvoerster Josti Gadeyne.

“Onze artsen kijken voor elke behandeling of afspraak naar de noodzaak ervan en ze wegen alle pro’s en contra’s af in functie van de veiligheid van de patiënt. Ze kunnen daarnaast ook telefonische consultaties geven.” De capaciteit van het ziekenhuis voldoet momenteel ruimschoots. Als er toch een tekort is, kan het ziekenhuis beroep doen op extra ruimte in het aangrenzende gebouw van Sint Dimpna Geel.

Beschermingsmateriaal

Op korte termijn beschikt het ziekenhuis over genoeg beschermingsmateriaal. “Zeker nu de vier Kempense ziekenhuizen samen een productie hebben opgestart van chirurgische mondmaskers en twee types beschermende schorten. Waterafwerende en waterdichte schorten, lange niet-steriele handschoenen en andere beschermingsmiddelen zijn wel nog steeds welkom. We zoeken ook nog steeds vrijwilligers voor een medische reserve. Vooral mensen met een medische of zorgachtergrond zijn essentieel.”

Inzamelingsactie

Het ziekenhuis is ook gestart met een inzamelingsactie om zich voor te bereiden op een lange crisis en op de naweeën van het coronavirus. “Iedereen werkt dag en nacht en geeft het beste van zichzelf. Fysiek én mentaal. Onze helden zullen te maken krijgen met extreme stress en traumatische ervaringen”, vervolgt Gadeyne.

“De ingezamelde fondsen zullen gaan naar psychologische begeleiding van onze medewerkers en voorzieningen om hen even een ontspanningsmoment te geven in een stressvolle omgeving. We willen ook tablets aankopen zodat geïsoleerde coronapatiënten kunnen videobellen met hun familie.”

Een gift doen kan via de website van Ziekenhuis Geel of op het rekeningnummer BE53 0689 0926 1253 met als mededeling ‘corona’. Ook wie zich wil aanmelden als vrijwilliger of materiaal wil schenken vindt daarvoor de nodige informatie op de website.