Ziekenhuis Geel laat als eerste in de Benelux herstellende coronapatiënten revalideren met stapharnas: “Eindelijk weer in de buitenlucht wandelen, zalig!” Wouter Demuynck

03 juni 2020

14u45 0 Geel Als eerste ziekenhuis in de Benelux heeft Ziekenhuis Geel het stapharnas MyoSuit aangekocht. Het revalidatiecentrum van het ziekenhuis zal het stapharnas inzetten om coronapatiënten na hun genezing vlotter te laten revalideren. Erik Lathouwers (57), die Als eerste ziekenhuis in de Benelux heeft Ziekenhuis Geel het stapharnas MyoSuit aangekocht. Het revalidatiecentrum van het ziekenhuis zal het stapharnas inzetten om coronapatiënten na hun genezing vlotter te laten revalideren. Erik Lathouwers (57), die door het coronavirus zes weken op intensieve zorg lag en daardoor veel spierkracht verloor, was de eerste die met het harnas mocht oefenen. “Ik kan voor het eerst weer in de buitenlucht wandelen. Dit is zalig”, glunderde Erik.

Coronapatiënten hebben na hun verblijf op de dienst intensieve zorg last van spierzwakte en conditieverlies. Dat probleem wil het revalidatiecentrum van Ziekenhuis Geel verhelpen met het gebruik van de MyoSuit, een stapharnas waarmee patiënten gecontroleerd kunnen stappen en dus ook sneller herstellen. “Het harnas neemt veel spierkracht over en verkleint zo de kans om door de knieën te zakken. In plaats van 10 meter kan de patiënt al meteen 20 meter stappen, zelfstandig rechtkomen van een stoel en zelfs al trappen nemen”, aldus dokter Tine Logghe, diensthoofd van het revalidatiecentrum.

Lichtgewicht

De MyoSuit verschilt van de zware staprobots die bij volledige verlamming gebruikt worden, want het exoskelet is met amper 5 kilogram een lichtgewicht. Het harnas neemt 40% van de spierkracht over en bevat sensoren aan de knieën en heupen die bewegingen van de patiënt waarnemen en hem of haar vervolgens helpen bij het bewegen. Daardoor kunnen patiënten met zwakke spieren sneller en gemakkelijker dan normaal actief bewegen, wat op zijn beurt zorgt voor een sneller herstel.

Rugzakje

Erik Lathouwers (57) verbleef zes weken op intensieve zorg nadat hij het coronavirus opliep. Daarbovenop kreeg hij ook nog eens een klaplong en werd hij twee keer in coma gebracht omdat zijn hart verzwakte. Eenmaal bij bewustzijn, merkte hij dan ook dat zijn spieren erg verzwakt waren: hij kon geen vork vastnemen, kon niet op zijn benen staan en zijn handen beefden. Dankzij oefeningen met het stapharnas en zijn kinesitherapeut kan hij weer rechtstaan.

Het belang van een goede revalidatie mag niet onderschat worden, ook in de preventie van nieuwe aandoeningen. Betere revalidatie leidt tot een lager valrisico, patiënten zijn zelfstandiger en gaan meer bewegen - wat resulteert in een betere levenskwaliteit op lange termijn Dr. Tine Logge

“Het eerste moment dat ik wakker werd op intensieve zorg wilde ik iets doen dat me niet lukte. Dat voelde raar”, vertelt Erik. “Je kan het harnas vergelijken met een rugzakje dat je draagt, alsof iemand je omhoog trekt met een handvat. Nadat de kinesitherapeuten het harnas bij me aandeden, voelde ik dat die mijn ruggengraat rechtte. Ik deed een aanzet om recht te staan en hup - ik was vertrokken. We namen meteen de trap naar beneden en ik kon voor het eerst weer in de buitenlucht wandelen. Zalig.”

Ook voor neurologische patiënten

Niet enkel revaliderende coronapatiënten kunnen gebruikmaken van het pak. Ook voor neurologische patiënten, die bijvoorbeeld recupereren na een verlamming of zenuwaandoening, is het pak geschikt. “Vanaf het begin van de aankoop kunnen we het pak fulltime inzetten om mensen te helpen”, gaat dr. Logghe verder. “Het belang van een goede revalidatie mag niet onderschat worden, ook in de preventie van nieuwe aandoeningen. Betere revalidatie leidt tot een lager valrisico, patiënten zijn zelfstandiger en gaan meer bewegen - wat resulteert in een betere levenskwaliteit op lange termijn.”