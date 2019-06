Zeven jaar na zwaar ongeval en zeven operaties later: Jan (40) fietst 800km naar Schotland Wouter Demuynck

21 juni 2019

15u34 0 Geel Bijna zeven jaar na een zwaar verkeersongeval waardoor hij nog steeds deels verlamd is, is Jan Vissers (40) vrijdagochtend met zijn kompanen op de fiets naar het Schotse eilandje Arran - zijn tweede thuis, zegt hij zelf - vertrokken voor een tocht van 800 kilometer. Hij doet dat ten voordele van To Walk Again.

Voor Jan Vissers (40) sloeg in december 2012 het noodlot toe. Toen hij van zijn werk op weg naar huis reed met de wagen, werd hij aangereden in zijn linkerflank hoewel hij voorrang van rechts had. De gevolgen waren zwaar: met verschillende inwendige bloedingen en een gebroken schouder lag hij enkele dagen op intensieve zorgen.

Zware revalidatie

Pas nadat Jan een week later sterk genoeg was om geopereerd te worden, kregen de dokters ook een beter zicht op de zenuwschade in zijn linkerbeen. “Ze vertelden me dat dat zou genezen, zij het wel heel traag. In het revalidatiecentrum ben ik er volle bak ingevlogen: ‘s morgens kwam ik er als eerste aan en ‘s avonds deed ik er weer het licht uit”, vertelt Jan. “Drie maanden later kon ik de revalidatie thuis voortzetten met een kinesist.”

Jan heeft inmiddels zeven operaties achter de rug, maar de gedeeltelijke verlamming in zijn linkerbeen bleef. Onder de knie is hij volledig verlamd, erboven is dat iets meer dan de helft.

Whiskey

Jans uitlaatklep vroeger was mountainbiken, maar met de verlamming is dat niet meer mogelijk. Wegwielrennen lukt wel nog, met een aangepast zadel en een magnetische pedaal aan de linkerkant. Naast sporten heeft Jan nog een andere passie: whiskey. Samen met zijn ouders en broer baat Jan drankenhandel Prik&Tik uit in Zammel (Geel), maar in de drankenhandel heeft hij ook nog een eigen whiskeyspeciaalzaak. “Ik ga vaak naar Schotland aangezien ik die winkel heb. Zo ging ik in 2006 voor het eerst naar het Schotse eiland Arran, uit liefde voor whiskey. k ben hun product blijven steunen en heb het op de Belgische markt aangeprezen, waardoor ik in 2010 tot Belgische ambassadeur van de Arran Whiskey werd benoemd”, vertelt Jan met gepaste trots.

“Al voor het ongeval had ik het idee om eens het hele eiland rond te fietsen, een tocht van zo’n 100 kilometer. Na het ongeval bleef dat idee nog steeds hangen. Zo hebben we met vrienden en familie in 2017 de Tour of Arran georganiseerd en gekoppeld aan het goede doel van To Walk Again.”

Van thuis tot thuis

De tocht leverde meteen 6.000 euro op en dat smaakte naar meer. “Tijdens de nabespreking van de Tour hadden we het al over een volgend zot project: The Ride to Arran, een fietstocht van 800 kilometer van Zammel naar het dorpje Lochranza op Arran. We trekken elke dag verder naar een ander hotel. De eerste twee etappes zullen vrij vlak zijn. Dan pakken we in IJmuiden de nachtboot naar Newcastle, vanwaar we naar het zuidwesten van Schotland fietsen tot in Lochranza, waar ook de stokerij van Arran is gevestigd. Eigenlijk fiets ik van mijn Belgische thuis naar mijn Schotse thuis.”

Zes kilo vermagerd

Een huzarenstukje om je petje voor af te doen, zeker als je weet dat Jan zich bijna enkel met zijn rechterbeen voort kan stuwen. “Van januari tot nu heb ik meer dan 3.600 kilometer getraind. Ik ben 6 kilogram vermagerd en ik was al niet bepaald dik. Ik ben medisch gekeurd en het zou moeten lukken, al blijft het een extreme uitdaging”, weet Jan. “Ik hoop zeker de 6.000 euro van vorige keer te evenaren, maar dat zal wel lukken. Er is zelfs een speciale ‘Ride to Arran’-whiskey gelanceerd, waarvan er 264 flessen zijn. De helft wordt in Zammel verkocht, de andere helft in Schotland. Van de kostprijs van 75 euro gaat er 5 euro rechtstreeks naar To Walk Again. Die organisatie laat mensen met een handicap terug sporten. Een gezond lichaam heeft nu eenmaal veel minder pijn. Ik moet nu veel minder medicatie of mijn neurostimulator gebruiken.”

Het verloop van de tocht van Jan & co kan je dagelijks volgen op de Facebookpagina Ride to Arran. Daar vind je ook meer informatie over sponsoring.