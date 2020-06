Zesdejaars wonen proclamatie bij in Sint-Dimpnakerk, familieleden en leraren kunnen alles volgen via livestream Wouter Demuynck

26 juni 2020

19u51 1 Geel De zesdejaars van Sint Dimpna Geel sloten vrijdagavond hun ongewoon schooljaar af met een al even ongewone proclamatie. Die vond deze keer, om genoeg ruimte te hebben, plaats in de Sint-Dimpnakerk.

De directie van Sint Dimpna Geel organiseerde de proclamatie in twee groepen op twee verschillende tijdstippen. In de kerk moesten de leerlingen anderhalve meter van elkaar plaatsvinden.

Familieleden of andere leraren mochten er niet bij zijn, maar konden het hele gebeuren wel volgen via een livestream die de IT-dienst in elkaar gebokst had.

Een ding staat vast: dit schooljaar zullen de leerlingen niet gauw vergeten.