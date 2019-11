Zes extra ANPR-camera’s op Geels grondgebied Wouter Demuynck

06 november 2019

13u39 4 Geel Op de gemeenteraad van maandagavond werd het licht op groen gezet voor de plaatsing van zes ANPR-camera’s. Ook het netwerk van bewakingscamera’s in het centrum van Geel wordt uitgebreid.

De ANPR-camera’s, waarbij het telkens gaat om een opstelling met twee camera’s, worden op zes verschillende locaties geplaatst. Het gaat om de Meerhoutseweg, nabij de grens met Meerhout, de middenberm van de ringlaan tussen N19g en Zandhoefstraat, Larumseweg 62, Drijhoek 181, Koning Albertstraat 4 en de Olenseweg.

Bewakingscamera’s

In het centrum van Geel komen er ook enkele bewakingscamera’s bij, meer bepaald op de Markt, Werft, aan de bibliotheek en aan het Stationsplein. Aan het Stationsplein worden enkele panorama- en domecamera’s geplaatst op de hoek en aan de gevel van het Gavra-gebouw, zodat er een goed zicht is op de zuidelijke fietsenstalling en het station zelf. Een panoramacamera in de Heistraat houdt de noordelijke fietsenstalling in de gaten.