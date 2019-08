Zammelse Lieselotte Thys (Open Vld) hoopt dat traditie van de Geelse vlottentocht die zondag plaatsvond nog vele jaren mag blijven bestaan Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

15u23 0 Geel Aan de Grote Nete in Oosterlo bij Geel werden zondagmiddag een tiental zelf in elkaar geknutselde vlotten te water gelaten voor de jaarlijkse vlottentocht tussen Oosterlo en Zammel. De vlottentocht is een traditie die al vele jaren standhoudt in de Geelse deelgemeenten en iedere inwoner ervan draagt dit evenement een warm hart toe, ook de Zammelse Lieselotte Thys van Open Vld. Ze kroop net als vele andere Gelenaars het vlot in om stroomafwaarts richting eindmeet te drijven. Net zoals heel Zammel vreest ze voor het voortbestaan van de vlottentocht omdat in het kader van het Sigmaplan, een project van de Vlaamse overheid dat het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren moet verkleinen, het Zammelsbroek heringericht zal moeten worden als buffergebied.

De talrijke deelnemers van de vlottentocht tussen Oosterlo en Zammel kropen zondagmiddag vol goede moed aan boord van hun vlot. Het vertrek van de tocht vond plaats aan de Netevallei in Oosterlo. Sterke man achter de organisatie van de vlottentocht, Guy Verellen nam plaats in een kraan en takelde de vaartuigen één voor één van op de oever het stromende water van de Grote Nete in. Aan de overkant stonden een hondertal toeschouwers te kijken naar het schouwspel dat zich afspeelde. In één van de vlotten die te water werden gelaten zat Lieselotte Thys, fractieleider van Open Vld Geel. Ze is geboren en getogen in de Geelse deelgemeente Zammel en hoopt dat de traditie van de vlottentocht nog vele jaren mag blijven bestaan.

Betrek de inwoners van Zammel bij de toekomst van het Zammelsbroek, daar schaar ik me achter! Lieselotte Thys

“Van kleinsaf ging ik wandelen langs de Nete en elk jaar ga ik naar de vlottentocht.” vertelt Lieselotte Thys van Open Vld. “Heel Zammel en omstreken komt op deze zondag steevast genieten van de prachtige natuur en van de sfeer en de gezelligheid. Dit laten verdwijnen is Zammel in haar ziel raken. Daarom schaar ik me achter deze oproep van de inwoners van Zammel aan het Geelse stadsbestuur én aan de coördinatoren van het Sigmaplan: betrek Zammel bij de toekomst van het Zammelsbroek! En wie weet mag de vlottentocht nog jaren blijven bestaan, als dit het geval is ben ik bereid om mee de organisatie ervan de komende jaren te ondersteunen.”

“Tijdens het infomoment over het Sigmaplan waren er 3 grote vragen”, gaat de Zammelse verder. “Gaat mijn kelder droogblijven, gaan we nog kunnen wandelen langs de Nete en kan de Vlottentocht nog doorgaan? Op de eerste vraag kwam er een duidelijk antwoord dat er hierover gewaakt zal worden, op de andere vragen bleef het antwoord eerder vaag. Een participatiemoment zou volgen om te bekijken hoe de Zammelaar nog zou kunnen blijven genieten van hun Nete. Dat moment kan niet snel genoeg komen als men het draagvlak bij de inwoners van Zammel willen behouden.” Klinkt het bij Lieselotte Thys.