Zaakvoerder valse rijschool krijgt veertig maanden cel én rechter beveelt onmiddellijke aanhouding Toon Verheijen & Jef Van Nooten

18 december 2019

16u41 18 Geel De zaakvoerder van de rijschool Proficiat in Geel heeft een gevangenisstraf gekregen van veertig maanden en een beroepsverbod van tien jaar. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van de oplichter.

‘Behaal uw rijbewijs in de best mogelijke omstandigheden’. Met die slogan lokte Melvin de Haan in 2017 vele tientallen kandidaat-bestuurders naar zijn ‘rijschool’ in de Stationsstraat in Geel. Wie in de mooie beloftes van rijschool Proficiat trapte, was er aan voor de moeite. De rijschool was niet erkend en kon dus ook geen bekwaamheidsattesten afleveren om een voorlopig rijbewijs te krijgen.Tijdens de paar rijlessen die de leerlingen kregen, moesten ze taxichauffeur spelen. De ‘lesgever’ zat terwijl ook spelletjes te spelen op zijn gsm in plaats van instructies te geven.

Geen attesten

Toen leerlingen achter hun bekwaamheidsattest vroegen, had Melvin de Haan steevast een smoesje klaar waarom hij die op dat moment nog niet kan afleveren. Toen de smoesjes waren uitgewerkt en de mensen echt aandrongen op het attest, leverde hij vervalste attesten af. In totaal maakte hij zo 66 slachtoffers met Rijschool Proficiat.

Nederland

De man was een maand geleden niet komen opdagen voor zijn proces en is nu bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. Hij krijgt ook een beroepsverbod opgelegd van tien jaar en moet een boete betalen van 3.000 euro. Nazicht op internet leert ons dat hij intussen terug in Nederland woont. Ook daar heeft hij intussen een rijschool met de naam Proficiat opgericht en regent het op internet en sociale media klachten over een gelijkaardige oplichting door de man.