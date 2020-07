Woonzorgcentrum Wedbos verstrengt bezoekregeling Wouter Demuynck

28 juli 2020

12u31 4 Geel Naar aanleiding van het toenemende aantal besmettingen met het coronavirus heeft de directie van woonzorgcentrum Wedbos in Geel besloten om de bezoekregeling opnieuw te verstrengen.

Voortaan zal er enkel nog in de namiddag tussen 13.30 en 15.30 uur bezoek mogelijk zijn, alsook één avond tijdens de week van 18 tot 19.30 uur. Daarnaast mogen bewoners het woonzorgcentrum enkel nog verlaten voor medische consultaties.

In de gemeenschappelijke ruimtes van het woonzorgcentrum zijn bezoeken niet meer toegelaten, een bezoek op de kamer of wandelen rond het woonzorgcentrum kan wel. Wedbos vraagt ook om het bezoek te verminderen naar één of twee bezoekers per dag.