Woonzorgcentra Zusterhof en Onze-Lieve-Vrouw annuleren twee weken lang activiteiten in groep en met scholen voor coronavirus: “Onze taak om kans op besmetting voor bewoners te reduceren” Wouter Demuynck

04 maart 2020

22u43 0 Geel De Geelse woonzorgcentra Zusterhof en Onze-Lieve-Vrouw, die allebei beheerd worden door de vzw Zusterhof, nemen extra maatregelen nu het coronavirus ook in België zit. Twee weken lang zullen er bijvoorbeeld geen activiteiten in grote groepen of activiteiten in samenwerking met scholen plaatsvinden. “We willen met deze acties zeker geen paniek zaaien, maar omdat onze bewoners tot een zeer fragiele risicogroep behoren is het onze taak de kans op besmetting voor hen te reduceren”, zegt algemeen directeur Ludo Gielis.

In overleg met de coördinerend en raadgevend arts werd afgelopen zondag nog beslist om het optreden van de Heiknuiters in Zusterhof te annuleren. Beide woonzorgcentra hingen daarom affiches met een motivering op, naast de affiches van Zorg en Gezondheid.

Daarin vragen ze bezoekers die symptomen hebben van griep om extra voorzichtig te zijn. “Overleg met uw huisarts of een bezoek bij onze bewoners misschien beter uitgesteld wordt? Breng de afdeling eventueel telefonisch op de hoogte zodat wij uw familielid kunnen gerust stellen waarom u nu even niet op bezoek komt”, staat er op de affiches.

Activiteiten in groep geannuleerd

De directie heeft eveneens besloten om enkele activiteiten tijdelijk op te schorten. “Bewoners gaan zelf weinig naar buiten, en zeker niet naar het buitenland, en lopen dus weinig risico. Maar we willen ook de risico’s beperken door nu twee weken lang activiteiten waarbij we bewoners in grote groep samenbrengen en externe activiteiten op plaatsen waar veel mensen samen komen, zoals het zwembad, te annuleren”, aldus algemeen directeur Ludo Gielis.

Extra handdoekrollen

“Aangezien de scholen terug van start gegaan zijn en toch heel wat leerlingen in de afgelopen week op vakantie waren, zal de overdracht in klaslokalen in een hogere versnelling gaan. We gaan om die reden ook activiteiten in samenwerking met de scholen gedurende twee weken niet laten doorgaan. Vorige vrijdag werden er ook extra handdoekrollen voor eenmalig gebruik en zeep-ontsmetting gekocht.”

Een bezoek aan de cafés van de woonzorgcentra en de activiteiten op de afdelingen kunnen wel gewoon plaatsvinden. Ook stages kunnen doorgaan. “Het hoort immers tot de opleiding van zorgberoepen om op een verantwoorde wijze met dergelijke risico’s om te gaan.”

Geen paniek zaaien

“We willen met deze acties zeker geen paniek zaaien en zelf ook herhalen dat voor vele mensen een eventuele besmetting met het coronavirus onopgemerkt als een winterkwaal of gewone griep kan passeren", vervolgt Gielis. “Maar omdat onze bewoners tot een zeer fragiele risicogroep behoren is het onze taak de kans op besmetting voor hen te reduceren.”