Winkelstraten worden opgefleurd met drie kleurrijke muurschilderingen: “Elke gevel krijgt een eigen vakman toegewezen” Wouter Demuynck

04 september 2020

19u33 0 Geel De grote, zwarte zijgevel aan de Zwemshop op Pas in Geel wordt momenteel onder handen genomen door de Nederlandse kunstenaar Eelco van den Berg. De kleurrijke graffiti muurschildering van een vos moet bijdragen tot de beleving in de winkelstraat. Ook de Nieuwstraat en Havermarkt zullen weldra pronken met een kleurrijke gevel.

De imposante muurschildering op de Pas kadert in het Efro-project ‘Straat in het Vizier’, waarmee het stadsbestuur het kernwinkelgebied weer een duidelijke identiteit wil aanmeten. Sinds woensdag 2 september werkt de Nederlandse kunstenaar Eelco van den Berg op een zijgevel in Pas aan een muurschildering van een vos vol levendige kleuren. Zaterdag zal het graffiti kunstwerkje helemaal af zijn.

“Het ontwerp is gekozen in samenspraak met de pandeigenaar, handelaars en het stadsbestuur", legt schepen van Economie Tom Corstjens (N-VA) uit. “Door het gebruik van die felle kleuren geven de gevels letterlijk en figuurlijk meer kleur aan het kernwinkelgebied. De kleurbeleving komt er als vertaling van het participatieve onderzoek naar het DNA van Geel.”

Elke gevel een vakman

Naast Pas mogen ook Nieuwstraat en Havermarkt binnenkort pronken met een prominente kleurrijke gevel. “Het gaat daarbij om de gevel in Nieuwstraat aan Standaard Boekhandel en de gevel aan de achterkant van De Kruimel op Havermarkt. Elke gevel krijgt een eigen vakman toegewezen die in samenspraak een ontwerp uitwerkt.”

Andere acties binnen het project zijn de bekabeling - om decoratie en eindejaarsverlichting aan te hangen - van de winkelstraten en een signalisatieproject zodat bezoekers vlot hun weg vinden vanaf de centrumparkings naar de winkelstraten.