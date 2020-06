WimPau schenkt gratis ontsmettingsmiddelen ter waarde van 23.000 euro aan Geelse en Laakdalse jeugdverenigingen Wouter Demuynck

08 juni 2020

13u20 2 Geel Het Laakdalse bedrijf Wimpau heeft voor 23.000 euro aan ontsmettingsmateriaal geschonken aan de jeugdbewegingen uit Geel en Laakdal om hen te ondersteunen tijdens hun zomerkamp. De jeugddiensten van beide gemeenten zullen het materiaal verdelen over de 27 jeugdverenigingen.

Tijdens de coronacrisis kende Wimpau een sterke groei in de verkoop van hun gamma onderhoudsproducten, ontsmettingsmiddelen en papierwaren. Dankzij die omzetstijging kan het bedrijf iets extra doen ten voordele van de lokale jeugdbewegingen die deze zomer voor een moeilijke opdracht staan: een bivak organiseren met extra kosten in een werkjaar met minder inkomsten. Al hun activiteiten die geld in het laatje brengen werden de laatste maanden immers afgelast. Ook extra kampterreinen zoeken en extra tenten huren zijn bijkomende kosten.

Ontsmettingsmiddelen voor 2.689 jongeren

Daarom stelt Wimpau 23.000 euro aan ontsmettingsmiddelen gratis ter beschikking aan de jeugdbewegingen in Geel en Laakdal. In totaal gaat het om 2.627 liter handzeep, 175 liter handgel, 675 bussen reinigingsspray, 544.800 vellen toiletpapier en 88.800 meter poetspapier voor de 2.689 jongeren die op kamp gaan.

Bedrijfsleiders Paul en Wim Beyens zijn allebei nauw betrokken geweest bij het verenigingsleven en zijn dan ook maar al te blij dat ze de jeugdverenigingen kunnen steunen. “We hopen dat het weer mee zit zodat onze lokale jeugd een prachtig en gezond kamp kan beleven”, aldus Wim en Paul Beyens.