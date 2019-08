Wim en Bertje uit Geel vieren dit weekend hun gouden huwelijksverjaardag Jurgen Geyselings

17 augustus 2019

15u21 0

Wim Goris en Bertje Goovaerts uit Sint Dimpna bij Geel vieren dit weekend hun gouden huwelijksverjaardag. Het koppel gaf elkaar het ja-woord op 13 augustus 1969 en viert dit met een groots feest in bijzijn van familie en vrienden. Wim Goris is een geboren en getogen in Sint Dimpna, zijn vrouw Bertje Goovaerts volgde haar man naar de Geelse deelgemeente. Zelf is ze afkomstig uit Geel-centrum.

Het gouden Geelse paar zette 2 kinderen op de wereld. Zoon Guy werd geboren op 11 december 1969 en hun dochter Kristel vervolledigde het gezin op 2 mei 1971. Ondertussen zijn Wim en Bertje de trotse grootouders van 2 kleindochters. Hanne (18) en Indy (17) worden flink in de watten gelegd door hun grootouders. “We zijn de grootste fans wanneer we de kleindochters kunnen gaan aanmoedigen bij het paardrijden”, klinkt het bij Bertje Goovaerts.

Wim was om en bij de veertig jaar werkzaam bij watermaatschappij Pidpa en zijn vrouw Bertje was tweeënveertig jaar lang actief in een atelier waar shorten en dergelijke voor verplegend personeel vervaardigd wordt. In het huidige leven genieten beide Gelenaren van hun welverdiende pensioen. Hun levensmotto is ‘genieten van het leven’, en dat doen ze zo goed als in alle gevalen tesamen.