Wie heeft Leonie Corstjens (17) gezien? Tiener neemt trein in Geel en is sindsdien spoorloos HAA

21 november 2019

11u41

Bron: Belga 3 Geel Child Focus en de politie vragen om uit te kijken naar Leonie Corstjens. Het 17-jarige meisje werd gisteren voor het laatst gezien aan het station van Geel.

Daar nam ze omstreeks 13 uur de trein in de richting van Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de tiener.

Leonie is 1,76 meter groot en slank gebouwd. Ze heeft halflang bruin haar en blauw grijze ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg het meisje een zwarte trui met kap met de afbeelding van een tijger, van het merk Kenzo. Ze droeg een wit jasje van pels en een zwarte sjaal. Leonie heeft ook een beige linnen tasje met een palmblad op afgebeeld en een grote roze handtas met hartjes op, bij zich. Ze had witte Adidas-schoenen aan, met een grijs gekleurd hielstuk.

Mensen die het meisje nog gezien hebben, nemen best contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300 of via Child Focus op het nummer 116.000, of via opsporingen@police.belgium.eu.