Werknemer van Hubo in Geel steekt 20.000 euro in eigen zak Jef Van Nooten

03 december 2019

12u35 0 Geel Een winkelverantwoordelijke van doe-het-zelfzaak Hubo in Geel heeft vorig jaar bijna 20.000 euro gestolen van zijn werkgever. Als verantwoordelijke moest de man het geld ’s avonds na sluitingstijd naar de bank brengen, maar in april 2018 zou hij het geld vier keer in eigen zak gestoken hebben. De man ontkent. “Ik heb er 16 jaar graag gewerkt. Jammer dat het op deze manier moet eindigen.”

De 45-jarige R.P. uit Westerlo moest het dinsdag gaan uitleggen op de correctionele rechtbank in Turnhout. De man wordt verdacht van huisdiefstal bij Hubo aan de Pas in Geel. Volgens het onderzoek drukte hij in april vorig jaar in totaal 19.520 euro achterover. “De beklaagde was één van de drie winkelverantwoordelijken bij Hubo in Geel”, schetst de advocaat van de doe-het-zelfzaak. “Binnen die functie was hij volgens een beurtrol verantwoordelijk om het geld naar de bank te brengen.”

Sfeer verziekt

Wie op een bepaalde dag winkelverantwoordelijke is, moet na sluitingstijd het geld van de drie kassa’s verzamelen, het totaalbedrag laten uittellen door een toestel, èn het geld zo snel mogelijk naar de bank brengen. “In het voorjaar van 2018 ontdekte een regioverantwoordelijke van Hubo onregelmatigheden in de boekhouding van het filiaal in Geel. Op vier dagen in april 2018 waren er geen transacties geweest bij de bank. Het ging om vier dagen waarop R.P. de eindverantwoordelijkheid had, maar de respectievelijke bedragen van 7.000 euro, 2.900 euro, 3.750 euro en 5.870 euro kwamen nooit op de rekening. “R.P. werd er in juni 2018 op aangesproken door de regioverantwoordelijke. De dag nadien meldde hij zich ziek en nog even later heeft hij zijn ontslag ingediend”, aldus nog de advocaat van Hubo. De doe-het-zelfzaak vraagt niet alleen de 19.520 euro terug, maar ook een morele schadevergoeding van 1.500 euro. “De sfeer op het werk is hierdoor verziekt geraakt. Omdat hij de verdenking bij andere werknemers heeft gelegd, moest iedereen ondervraagd worden.”

Behalve Hubo is ook het openbaar ministerie overtuigd van R.P.’s schuld. “Alle elementen wijzen in zijn richting. Toch blijft hij ontkennen”, zegt aanklager Elke Van Dijck. Ze vraagt een gevangenisstraf van 8 maanden en een boete van 1.200 euro.

Verdwenen

De voormalige winkelverantwoordelijke van Hubo gaat voor de vrijspraak. Voor de 7.000 euro steekt hij nochtans zijn hand in eigen boezem. “Ik heb dat geld naar de bank gebracht. Maar toen ik het bedrag wilde stortte aan de automaat, merkte ik dat de kaart nog in de auto lag. Toen ik terug kwam, was de 7.000 euro - die ik aan de automaat had laten liggen – verdwenen”, beweert R.P.

Ook voor de drie andere avonden en bedragen roept hij zijn nonchalante karakter in om zichzelf te verdedigen. “De kassa-afsluitingen gebeurden in onderling vertrouwen. Soms bracht een andere werknemer het geld weg. Dat was niet altijd de verantwoordelijke zelf. Maar door mijn nonchalance heb ik de dagen nadien niet gecontroleerd of de stortingsbewijzen in de boekhouding zaten. En helaas weet ik niet meer aan welke collega ik die avonden het geld had toevetrouwd.”

Werkdruk

Maar was het dan geen schuldbekentenis dat hij zich ziek meldde en ontslag nam toen de feiten aan het licht kwamen? “Nee, ik ben van job veranderd omdat ik de werkdruk bij Hubo niet meer aankon. Ik heb er 16 jaar graag gewerkt. Het is jammer dat het op deze manier is moeten eindigen”, besluit R.P.

Vonnis op 7 januari.