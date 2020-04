Werken in Schuttershof worden heropgestart Wouter Demuynck

03 april 2020

13u33 2 Geel Vanaf maandag 6 april start de aannemer opnieuw met de werken in Schuttershof in Geel. Hij zal de werken aanvatten en evalueren hoe deze lopen. De werken zullen nog niet volledig normaal kunnen lopen door de opgelegde veiligheidsmaatregelen.

De werken in Schuttershof werden midden maart opgeschort wegens het coronavirus. De aannemer start maandag nu met de verdere aanleg van de riolering daar waar hij gestopt was in fase 1, namelijk van Diestseweg tot en met Sint Aloysius Geel.

Naast de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zal de weg ook vernieuwd worden en zal Schuttershof worden omgevormd tot een fietsstraat.